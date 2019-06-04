Парламентская оппозиция: Премьер не способен вести переговоры о евродотациях

Оппозиционные парламентские партии, «Старосты и независимые» и ТОР 09, заявили о неспособности действующего премьера Андрея Бабиша (правящее движение ANO) вести переговоры о европейских дотациях на грядущий бюджетный период ЕС, вплоть до 2027 года. В качестве аргумента приводится проект аудиторского заключения Европейской комиссии, в котором заявлено о конфликте интересов премьера Андрея Бабаиша.

Партия ТОР 09 заявила о намерении инициировать голосование о доверии действующему кабинету министров.