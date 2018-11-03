Парламентарии хотят создать комиссию по расследованию влияния России и Китая в Чехии

Сорок депутатов Нижней палаты во главе с депутатом Геленой Лангшадловой от ТОР-09 выступили с предложением создать комиссию по расследованию влияния, которое, по их мнению, оказывают на внутреннюю политику Чехии Россия и КНР. По заявлению Лангшадловой, ее проект основан на докладах чешской контрразведки, где неоднократно указывалось на активную шпионскую деятельность этих стран в Чехии.

Депутаты намерены представить своей проект на рассмотрение Нижней палате после публикации доклада Службы информационной безопасности (BIS) по итогам 2017 г., сообщила Гелена Лангшадлова в интервью изданию Echo.24.cz. Депутат считает, что задачей комиссии должна стать оценка деятельности указанных стран, наносящая вред интересам Чехии, определение способа противодействия и составление соответствующих рекомендаций для правительства и депутатов. Так, парламент может изменить оценку состава такого преступления как шпионаж.