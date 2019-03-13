Парламентарии поддержали план создания «Национального спортивного агентства»

Наперекор критике со стороны оппозиции, Нижняя палата Парламента Чешской Республики большинством голосов поддержала план по созданию «Национального спортивного агентства». В ведение новой структуры перейдет все делопроизводство, касающееся спортивной сферы, включая распределение дотаций. В настоящее время за спортивный сектор отвечает Министерство образования.

Оппозиционные депутаты стремились воспрепятствовать принятию положительного решения. Идею формирования особого «Национального спортивного агентства» они считают несистемным шагом, ухудшающим прозрачность процесса распределения государственных дотаций.