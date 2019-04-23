Парламент утвердил налогообложение имущества, полученного в рамках церковной реституции

Со следующего года чешским церковным организациям придется платить налоги с денежных сумм, полученных ими в качестве компенсации за имущество, причитающееся в рамках возврата отобранной ранее собственности. Поправка была утверждена большинством голосов депутатов нижней палаты парламента, которые сняли вето, наложенное Сенатом.

Поправка была принята по инициативе компартии, которая сделала ее одним из основных пунктов условий поддержки кабинета ANO и ЧСДП. Новелла передана на подпись президенту республики. Фракция коммунистов приветствовала принятое решение, в то время как оппозиционные партии намерены обжаловать его в Конституционном суде. За введение налога проголосовали депутаты от ANO, SPD и социал-демократов. Против выступили ТОР-09, STAN, христианские и гражданские демократы.

Помимо чешской католической церкви, поправка затрагивает интересы еще 16-ти религиозных организаций разных конфессий. С 2013 г. в качестве компенсации за невозвращенное в рамках реституции имущество церкви получили около двух миллиардов крон.