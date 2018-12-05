Парламент ратифицировал новые правила защиты персональных данных

Палата представителей Чешской Республики утвердила новые правила защиты персональных данных, связанные с Генеральным регламентом Европейского союза о защите персональных данных (GDPR). В новом законе оговариваются исключения из нормативов ЕС.

Так, согласно чешским нормативам, максимальными санкциями за нарушение закона станет сумма в размере 10 млн крон (около 390 тыс. евро), а верхняя граница штрафа составит 15 млн крон (588 тыс. евро). Также чешские законодатели скорректировали исключения из правил, распространяющиеся на СМИ, научно-исследовательскую деятельность и сбор статистических данных. Принятая поправка представлена на рассмотрение в Сенат ЧР.

Генеральный регламент, вступивший в силу в Евросоюзе 25 мая 2018 г., направлен на унификацию защиты персональных данных и передачу гражданам контроля над собственными персональными данными. Закон распространяется на все структуры, фирма и предпринимателей, сохраняющих данные о своем персонале и клиентах.