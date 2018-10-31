Парламент проголосовал за оплату первых трех дней больничного

Катерина Айзпурвит
31-10-2018
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Большинством голосов Нижняя палата парламента одобрила оплату первых трех дней больничного. «За» проголосовали 128 из 189 присутствовавших на заседании депутатов, прежде всего от ANO, социал-демократов, компартии и «пиратов». Если поправка будет утверждена, то с июля 2019 г. возобновится оплата первых 3-х дней нахождения работника на больничном, что в настоящее время не осуществляется.

Компенсация составит 60% дневного заработка. Работодатели получат компенсацию в форме снижения выплат по медицинским страховкам сотрудников на 0,2 процентного пункта, что составит в сумме 3,5 млрд крон (137 млн евро). Поправку к закону еще предстоит рассмотреть Сенату ЧР, после чего она будет передана на подпись президенту страны.

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