Парламент проголосовал за оплату первых трех дней больничного

Большинством голосов Нижняя палата парламента одобрила оплату первых трех дней больничного. «За» проголосовали 128 из 189 присутствовавших на заседании депутатов, прежде всего от ANO, социал-демократов, компартии и «пиратов». Если поправка будет утверждена, то с июля 2019 г. возобновится оплата первых 3-х дней нахождения работника на больничном, что в настоящее время не осуществляется.

Компенсация составит 60% дневного заработка. Работодатели получат компенсацию в форме снижения выплат по медицинским страховкам сотрудников на 0,2 процентного пункта, что составит в сумме 3,5 млрд крон (137 млн евро). Поправку к закону еще предстоит рассмотреть Сенату ЧР, после чего она будет передана на подпись президенту страны.