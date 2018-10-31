Парламент отказался лишить коммуниста З. Ондрачека депутатской неприкосновенности

Полиция не сможет возбудить дело в отношении депутата от компартии Зденека Ондрачека, поскольку Нижняя палата парламента проголосовала против лишения его депутатской неприкосновенности. Заявление в полицию на Зденека Ондрачека подал Михал Горачек, являвшийся одним из кандидатов на пост президента страны на выборах 2018 г. Горачек обвинил депутата в клевете после того, как в конце 2017 г. последний выступил в СМИ с заявлениями, что кандидат на президентский пост некогда сотрудничал с госбезопасностью ЧССР.

В пользу лишения Зденека Ондрачека иммунитета проголосовало 47 из 168 присутствующих депутатов, при этом для принятия положительного решения необходимо было не менее 85 голосов. Против лишения Ондрачека неприкосновенности выступили, прежде всего, депутаты от ANO, ЧСДП, SPD и компартии и большая часть гражданских демократов.