Парламент одобрил повышение дотаций на домашний уход за тяжелобольными

Катерина Айзпурвит
07-12-2018
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Государственные дотации на осуществление домашнего ухода за больными с максимальной тяжестью заболевания повысится на 6000 крон и составит 19 200 крон в месяц (750 евро). Для второй категории тяжести заболевания дотация будет увеличена на 4000 крон и составит от 12 800 (500 евро) до 13 900 крон (545 евро) в месяц.

Парламент одобрил соответствующую поправку к закону о социальной защите. Повышение дотаций обойдется бюджету в сумму 4,7 млрд крон (185 млн евро) в год. Поправка передана на рассмотрение в Сенат.

 
 
 
 
 
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