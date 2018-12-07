Парламент одобрил повышение дотаций на домашний уход за тяжелобольными

Государственные дотации на осуществление домашнего ухода за больными с максимальной тяжестью заболевания повысится на 6000 крон и составит 19 200 крон в месяц (750 евро). Для второй категории тяжести заболевания дотация будет увеличена на 4000 крон и составит от 12 800 (500 евро) до 13 900 крон (545 евро) в месяц.

Парламент одобрил соответствующую поправку к закону о социальной защите. Повышение дотаций обойдется бюджету в сумму 4,7 млрд крон (185 млн евро) в год. Поправка передана на рассмотрение в Сенат.