Парламент не поддержал отмену электронной системы учета выручки для малого бизнеса

Катерина Айзпурвит
13-09-2019
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Нижняя палата чешского парламента подтвердила распространение электронной системы учета выручки (EET) на предприятия малого бизнеса, врачей и юристов. Депутаты выступили против решения Сената, который в июле 2019 г. настаивал на отмене «третьей и четвертой волны ЕЕТ», – введения электронного учета для мелких предпринимателей.

Решение принятое большинством голосов депутатов, было встречено критикой парламентской оппозиции. Закон, обязывающий перейти на EET десятки тысяч предпринимателей Чешской Республики, вступил в силу с 1 декабря 2016 г. Одним из его главных инициаторов стал глава кабинета Андрей Бабиш, занимавший в тот момент пост министра финансов.

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