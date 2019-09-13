Парламент не поддержал отмену электронной системы учета выручки для малого бизнеса

Нижняя палата чешского парламента подтвердила распространение электронной системы учета выручки (EET) на предприятия малого бизнеса, врачей и юристов. Депутаты выступили против решения Сената, который в июле 2019 г. настаивал на отмене «третьей и четвертой волны ЕЕТ», – введения электронного учета для мелких предпринимателей.

Решение принятое большинством голосов депутатов, было встречено критикой парламентской оппозиции. Закон, обязывающий перейти на EET десятки тысяч предпринимателей Чешской Республики, вступил в силу с 1 декабря 2016 г. Одним из его главных инициаторов стал глава кабинета Андрей Бабиш, занимавший в тот момент пост министра финансов.