Парламент не лишил иммунитета депутата К. Маржикову, которой грозило обвинение в разжигании ненависти

После трехчасового обсуждения 27 мая большинством голосов Нижняя палата парламента приняла решение отказать в лишении депутатской неприкосновенности Карлы Маржиковой из фракции движения «Свобода и прямая демократия». Таким образом, полиция не сможет выдвинуть против депутата обвинение в разжигании ненависти по национальному, расовому или этническому признаку.
В январе 2020 года в своем фейсбуке Маржикова приравняла мигрантов к инвазионным видам растений и животных, которым, по ее мнению, должен быть запрещен въезд на территорию Евросоюза. «Мигранты-мусульмане тоже не являются исконными обитателями Европы, и как инвазионные виды означают возможность непредвиденного распространения и вытеснения коренных жителей», – написала политик.
Решение парламента не означает, что в отношении Карлы Маржиковой не может быть выдвинуто обвинение, когда ее иммунитет закончится по истечении депутатских полномочий.
СМЕРШ и НКВД в Праге 1945 года. Зачистка «беглецов и предателей»
Лейтенант Иван Гончаренко. Другие русские танки в Праге
Махово озеро – императорский пруд и кладезь вдохновения поэта-романтика
Дмитрий Федоров. Скоропомошник как склад души
Жизнь после эпидемии. Будущее чешских отелей зависит от иностранных туристов