Парламент не лишил иммунитета депутата К. Маржикову, которой грозило обвинение в разжигании ненависти

После трехчасового обсуждения 27 мая большинством голосов Нижняя палата парламента приняла решение отказать в лишении депутатской неприкосновенности Карлы Маржиковой из фракции движения «Свобода и прямая демократия». Таким образом, полиция не сможет выдвинуть против депутата обвинение в разжигании ненависти по национальному, расовому или этническому признаку.

В январе 2020 года в своем фейсбуке Маржикова приравняла мигрантов к инвазионным видам растений и животных, которым, по ее мнению, должен быть запрещен въезд на территорию Евросоюза. «Мигранты-мусульмане тоже не являются исконными обитателями Европы, и как инвазионные виды означают возможность непредвиденного распространения и вытеснения коренных жителей», – написала политик.

Решение парламента не означает, что в отношении Карлы Маржиковой не может быть выдвинуто обвинение, когда ее иммунитет закончится по истечении депутатских полномочий.