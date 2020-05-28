Архив передач

Парламент не лишил иммунитета депутата К. Маржикову, которой грозило обвинение в разжигании ненависти

Катерина Айзпурвит
28-05-2020
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После трехчасового обсуждения 27 мая большинством голосов Нижняя палата парламента приняла решение отказать в лишении депутатской неприкосновенности Карлы Маржиковой из фракции движения «Свобода и прямая демократия». Таким образом, полиция не сможет выдвинуть против депутата обвинение в разжигании ненависти по национальному, расовому или этническому признаку.

В январе 2020 года в своем фейсбуке Маржикова приравняла мигрантов к инвазионным видам растений и животных, которым, по ее мнению, должен быть запрещен въезд на территорию Евросоюза. «Мигранты-мусульмане тоже не являются исконными обитателями Европы, и как инвазионные виды означают возможность непредвиденного распространения и вытеснения коренных жителей», – написала политик.

Решение парламента не означает, что в отношении Карлы Маржиковой не может быть выдвинуто обвинение, когда ее иммунитет закончится по истечении депутатских полномочий.

Катерина Айзпурвит
28-05-2020
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