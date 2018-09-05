Парламент может смягчить «сухой» закон для туристов-водников

Несмотря на отрицательный вердикт правительства, парламентский экономический комитет парламента внес рекомендацию об изменении поправки к закону о поведении на воде на территории Чехии.

Таким образом, в соответствии с проектом, представленным «пиратской» партией, может быть отменен полный запрет на употребление алкоголя членами команды безмоторных плавсредств, таких как каноэ, каяки и рафты. В случае если в крови обнаружится менее одного промилле, туристу-воднику уже не будет грозить штраф в размере 100 000 крон (3 890 евро).

«Пираты» подчеркивают, что изменение закона призвано лишь декриминализовать, а не легализовать употребление алкоголя туристами-водниками. Так, полиция или Государственное управление водного движения по-прежнему сможет запретить выходить в плаванье человеку, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.