Парламент ЧР не вынес вотум недоверия правительству Андрея Бабиша

Оппозиционным партиям не удалось вынести вотум недоверия действующему правительству Андрея Бабиша. Голосование состоялось в ночь на четверг, 27 июня, после дебатов, которые продолжались почти 17 часов. «За» проголосовали 85 депутатов, для вынесения вотума требовалось на 16 голосов больше.

Оппозиция добивалась отставки правительства после появления аудиторского заключения ЕС о наличии конфликта интересов в связи с предпринимательской деятельностью, которую вел председатель правительства Андрей Бабиш. Во время дебатов лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала призвал Бабиша освободить свое место, обвинив его в «значительном конфликте интересов». Бабиш, в свою очередь, обвинил инициаторов голосования в попытке дестабилизировать страну.