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Парламент Чехии осудил военную операцию Турции в Сирии и дистанцировался от угроз со стороны Анкары

Лорета Вашкова
16-10-2019
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Нижняя палата парламента Чехии осудила военную операцию Турции в Сирии как очевидное нарушение международного права. Как следует из контекста принятой в ходе заседания резолюции, за которую проголосовали все 147 присутствовавших депутатов, премьер-министр Андрей Бабиш должен добиваться в ЕС принятия мер экономического и политического характера против Турции, которые заставят Анкару прекратить военные действия в Сирии.

Народные избранники также поддержали решение правительства ЧР о немедленном замораживании лицензий на экспорт военного материала в Турцию и дистанцировались от угроз со стороны Анкары в адрес государств-членов ЕС более не сдерживать поток мигрантов в Европу.

 
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