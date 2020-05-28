Архив передач

Парламент Чехии обсуждает возможность создания комиссии по контролю закупок медицинских средств защиты

Катерина Айзпурвит
28-05-2020
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Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех считает нецелесообразным предложение оппозиции, требующей, чтобы закупки средств для борьбы с эпидемией контролировала парламентская комиссия. Такое предложение было выдвинуто партиями «пиратов» и гражданских демократов.

Движение «Свобода и прямая демократия» (SPD) и компартия выступают против создания подобной комиссии, считая, что данный вопрос находится в компетенции Национального управления по контролю. С таким совместным заявлением выступили председатель SPD Томио Окамура и глава коммунистов Войтех Филип. Учреждение комиссии поддержала с парламентской трибуны председательница ТОР-09 Маркета Пекарова-Адамова.

По мнению лидера «пиратов» Ивана Бартоша, закупки были «подозрительными и слишком дорогостоящими», а товары снабжались фальшивыми сертификатами от подставных фирм и лиц. Часть средств защиты оказалось некачественной. Минздрав указывает, что закупки проводились по цене ниже рыночной, и отвергает предъявленные обвинения.

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех сообщил, что своим главным успехов в ходе борьбы с пандемией коронавируса считает своевременное обеспечение медицинского персонала средствами индивидуальной защиты.

Катерина Айзпурвит
28-05-2020
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