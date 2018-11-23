Парламент Чехии не поддержал вынесение вотума недоверия правительству Андрея Бабиша

Парламентская оппозиция, инициировавшая голосование о вынесении вотума недоверия правительству, не набрала необходимого количества голосов; коалиционный кабинет партии ANO и Чешской социал-демократической партии (ČSSD) устоял и будет далее руководить Чешской Республикой. Оппозиционные партии занимают в палате 92 кресла, однако для перевеса им было необходимо набрать минимум 101 голос, что не удалось.

Голосование о вотуме недоверия действующему правительству инициировали шесть оппозиционных партий: гражданские демократы, христианские демократы, «Пираты», TOP-09, STAN и «Свобода и прямая демократия» (SPD). Попытка оппозиции свергнуть кабинет премьера Андрея Бабиша по прошествии всего пяти месяцев с начала его работы не увенчалась успехом. Вопрос о вотуме недоверия был поставлен после появления новой информации по делу «Гнездо аиста» о якобы насильственной отправке сына главы правительства в аннексированный Россией Крым, чтобы он не мог давать показания по делу. Об этом Андрей Бабиш-младший сообщил журналистам в разговоре, заснятом на скрытую камеру.

Обвиняемыми по делу «Гнездо аиста» о злоупотреблении евросубсидиями проходят Андрей Бабиш и двое его взрослых детей, которые, по утверждению премьера, страдают психическими заболеваниями.

Парламент вынес на голосование вопрос о вотуме доверия кабинету А. Бабиша впервые. Согласно неофициальным данным, вынесение вотума недоверия поддержали все 92 депутатов оппозиции, «против» проголосовали 90 народных избранников от движения ANO и компартии, которая ранее поддержала правительство. Все 13 депутатов от партии социал-демократов, присутствовавших на заседании парламента, в решающий момент, перед голосованием о вотуме доверия, покинули зал, двое представителей ČSSD отсутствовали на заседании по уважительной причине, о которой сообщили заранее.

Социал-демократы и коммунисты, по мнению TOP-09, несут ответственность за то, что правительство Чешской Республики возглавляет премьер, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Движение STAN полагает, что нынешнее голосование показало – «компартия является более надежной константой проекта правящей коалиции, нежели социал-демократы». По мнению представителей STAN, «проблема по имени Бабиш не решена и наносит ущерб репутации Чехии за рубежом».

Премьер в свою очередь, не видит причин для изменений в нынешнем составе кабинета и расценивает позицию социал-демократов как внутрипартийный компромисс. По его мнению, правительственного кризиса как такового не произошло.