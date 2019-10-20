Парламент Чехии может ввести продажу сувениров со своей символикой

Председатель нижней палаты Чехии Радек Вондрачек предлагает внести в устав поправку, которая позволит продавать в зданиях обеих палат сувениры с соответствующей символикой. В настоящее время закон запрещает подобную практику. Хотя отдельные фракции высказались против данного нововведения, некоторые оппозиционные политики его уже поддержали.

В год здание нижней палаты парламента посещает более 25 тысяч человек, а залы Сената – около 82 тысяч. Сторонники продажи сувениров указывают, что подобная практика существует во многих странах, принося дополнительный доход. В качестве памятных предметов могут выступать ручки, календари и даже галстуки с символикой парламента.