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Парламент Чехии может ввести продажу сувениров со своей символикой

Катерина Айзпурвит
20-10-2019
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Председатель нижней палаты Чехии Радек Вондрачек предлагает внести в устав поправку, которая позволит продавать в зданиях обеих палат сувениры с соответствующей символикой. В настоящее время закон запрещает подобную практику. Хотя отдельные фракции высказались против данного нововведения, некоторые оппозиционные политики его уже поддержали.

В год здание нижней палаты парламента посещает более 25 тысяч человек, а залы Сената – около 82 тысяч. Сторонники продажи сувениров указывают, что подобная практика существует во многих странах, принося дополнительный доход. В качестве памятных предметов могут выступать ручки, календари и даже галстуки с символикой парламента.

 
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