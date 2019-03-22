Папа Римский принял в Ватикане спикера чешского парламента

Папа Римский Франциск принял в Ватикане председателя нижней палаты парламента Чехии Радека Вондрачека. Спикер пригласил понтифика совершить визит в Чешскую Республику.

«Особенно благоприятный случай для посещения главы католической церкви представится в 2021 году, когда в стране будет отмечаться 1100 лет со дня насильственной смерти святой Людмилы», – отметил Радек Вондрачек. Вместе с Вондрачеком в частной аудиенции принял участие и председатель словацкого парламента Aндрей Данко. Oба политика прибыли в Ватикан по случаю отмечаемого ныне 1150–летия успения святого Кирилла, одного из братьев – создателей славянской азбуки.

Спикер парламента ЧР обсудил с Папой Римским договор с Ватиканом, который готовился долгое время, однако до сих пор так и не был одобрен парламентом Чехии.