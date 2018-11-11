Памятные собрания пройдут по случаю Дня ветеранов и 100-летия окончания Первой мировой войны

Лорета Вашкова
11-11-2018
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По случаю Дня ветеранов войны и 100-летия окончания Первой мировой войны в Чехии организован ряд торжественных мероприятий. На пражском холме Витков состоится памятное собрание. Министр обороны Любомир Метнар наградит 17 ветеранов боевых действий, военнослужащих в отставке и участников движения национального сопротивления. Памяти ветеранов будут посвящены также собрание в Брно и литургия в пражском соборе св. Вита.

В настоящее время в Чехии проживает более 14000 военных ветеранов, большинство из них является участниками международных миссий в Афганистане, на Балканах и в других странах. В начале текущего года Министерство обороны зарегистрировало в базе своих данных около 500 последних участников Второй мировой войны. Большей части из них, как и членам групп движения сопротивления, исполнилось свыше 90 лет.

В настоящее втремя в Чехии проживает более 14000 военных ветеранов, большинство из них является участниками международных миссий в Афганистане, на Балканах и в других странах. В начале текущего года Министерство обороны зарегистрировало в базе данных около 500 последних участников Второй мировой войны. Большей части из них, как и членам групп сопротивления, исполнилось свыше 90 лет.

Лорета Вашкова
11-11-2018
Версия для печати
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