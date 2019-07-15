Памятные евро-купюры с изображением Карела Готта выросли в цене в 100 раз

Эва Туречкова
15-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Выпущенные в честь 80-летнего юбилея певца Карела Готта евро-купюры были распроданы в течение четырех часов, сообщают чешские СМИ. И, несмотря на то, что номинал памятной евро-купюры с изображением 42-кратного «золотого соловья» составляет ноль евро, ее стоимость всего за 24 часа поднялась более чем в сто раз.

Банкноты, продаваемые по цене 50 крон, в понедельник выставлялись на продажу на аукционе по цене 6000 крон. Коллекцию из четырех купюр можно в настоящее время приобрести за 25 тысяч крон. «Готт» тиражом в 5000 штук появился в продаже в воскресенье, 14 июля, в день рождения певца.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 