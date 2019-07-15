Памятные евро-купюры с изображением Карела Готта выросли в цене в 100 раз

Выпущенные в честь 80-летнего юбилея певца Карела Готта евро-купюры были распроданы в течение четырех часов, сообщают чешские СМИ. И, несмотря на то, что номинал памятной евро-купюры с изображением 42-кратного «золотого соловья» составляет ноль евро, ее стоимость всего за 24 часа поднялась более чем в сто раз.

Банкноты, продаваемые по цене 50 крон, в понедельник выставлялись на продажу на аукционе по цене 6000 крон. Коллекцию из четырех купюр можно в настоящее время приобрести за 25 тысяч крон. «Готт» тиражом в 5000 штук появился в продаже в воскресенье, 14 июля, в день рождения певца.