Памятник воинам, павшим в современных миротворческих операциях, установлен не будет

Лорета Вашкова
20-01-2019
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После гибели четырех чешских военнослужащих в Афганистане, в Чехии в минувшем году вновь обсуждалась возможность возникновения отдельно стоящего памятника воинам, павшим в ходе современных миротворческих операций. С тем, чтобы граждане могли почтить память участников миссий, которые погибли при несении службы. Министерство обороны Чехии наконец приняло решение о том, что не будет устанавливать новый памятник.

Как сообщили представители Минобороны в интервью порталу iROZHLAS.cz, место, где по таким случаям представители общественности смогут почтить память солдат, будет по-прежнему находиться в мемориале Национального памятника на пражском холме Витков.

 
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