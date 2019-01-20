Памятник воинам, павшим в современных миротворческих операциях, установлен не будет

После гибели четырех чешских военнослужащих в Афганистане, в Чехии в минувшем году вновь обсуждалась возможность возникновения отдельно стоящего памятника воинам, павшим в ходе современных миротворческих операций. С тем, чтобы граждане могли почтить память участников миссий, которые погибли при несении службы. Министерство обороны Чехии наконец приняло решение о том, что не будет устанавливать новый памятник.

Как сообщили представители Минобороны в интервью порталу iROZHLAS.cz, место, где по таким случаям представители общественности смогут почтить память солдат, будет по-прежнему находиться в мемориале Национального памятника на пражском холме Витков.