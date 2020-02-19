Памятник власовцам в Праге будет без упоминания о генерале Власове и с цитатой из Солженицына

Как сообщил староста района Ржепорые Павел Новотны, на памятнике бойцам Русской освободительной армии не будет упомянут генерал Власов. В интервью изданию Lidové noviny он рассказал, что памятник будет состоять из массивной мемориальной доски, дополненной произведением искусства. Там будут приведены слова Александра Солженицына.

По словам политика, средства на сооружение памятника уже получены от спонсоров. На мемориальную доску планируется поместить следующий текст: «6 мая 1945 года генерал-майор Сергей Кузьмич Буняченко, находясь в Ржепорые, в штабе первой русской дивизии вооруженных сил Комитета освобождения народов России (КОНР) отдал приказ "взять Прагу и спасти чешских братьев". Это решение помогло остановить продвижение боевых групп СС и спасти Прагу от уничтожения. Несмотря на противоречия в оценке такого феномена как так наз. "власовцы", неопровержимым историческим фактом является то, что эти бойцы были единственной организованной воинской силой, которая в самый критический момент пришла на помощь восставшим. Более 300 солдат и офицеров во время Пражского восстания заплатило за это самую высокую цену. Большинство из них нашло последнее пристанище в братских могилах, до сих пор должным образом не обозначенных, а часто находящихся в недостойном состоянии. Некоторые из них не были и, вероятно, никогда не будут обнаружены. Слава их памяти! "Все ли чехи разобрались потом, какие русские спасли им город?" Александр Солженицын "Архипелаг ГУЛАГ"».

Павел Новотны уточнил, что в данный момент делается корректура текста, который был вынесен на публичное обсуждение. Как отмечает издание Lidové noviny, создание памятника власовцам и их роль в Пражском восстании в последние месяцы стала предметом общественной дискуссии. Российский МИД выразил протест против появления мемориала бойцам Русской освободительной армии, «которая была коллаборационистским вооруженным формированием, подчинявшимся нацистским командирам». Будущий памятник в МИД РФ расценили как «глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле».