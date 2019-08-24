Памятник маршалу Коневу в Праге, облитый красной краской, пытались очистить добровольцы

Памятник советскому маршалу И. Коневу, который недавно был облит красной краской, пытались отмыть некие добровольцы, не связанные с администрацией шестого района Праги, в ведении которой находится монумент.

«Скорее всего, это были какие-то русские тролли, услышавшие призыв российского посольства», – прокомментировал изданию Deník N это событие староста района Ондржей Коларж, ранее отказавшийся в очередной раз чистить памятник и убирать с его постамента надпись «Нет кровавому маршалу».

Утром 24 августа к памятнику прибыла полиция. «Мы установили личности лиц, которые очищают памятник, так что в случае какого-либо проступка или нарушения закона с их стороны мы будем располагать их данными», – сообщил изданию Deník N пресс-секретарь полиции Ян Рабанский. «Я не могу назвать их имена, но речь идет о добровольцах», – уточнил он.

Вечером 23 августа активист Жарко Raptor Йованович опубликовал в Facebook фотографию, на которой смывает с постамента памятника надписи. Его действия пресекла городская полиция, сообщило также издание.