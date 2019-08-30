Памятник маршалу И.С. Коневу в Праге-6 накроют брезентом

Тимур Кашапов
30-08-2019
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Администрация Праги-6 решила закрыть памятник советскому маршалу И. С. Коневу с целью защитить его от вандалов. В настоящее время вокруг него возводятся строительные леса, после чего рабочие накроют его брезентом. Об этом сообщил Ондржей Шрамек, пресс-секретарь администрации района Прага-6.

В последний раз краска и надписи «Нет кровавому маршалу!» появились на памятнике в ночь на 22 августа, в 51-ю годовщину вторжения в Чехословакию стран Варшавского договора. Отказ администрации Праги-6 очистить памятник вызвал протесты со стороны посольства РФ и МИД РФ. Внешнеполитическое ведомство Чехии осудило акт вандализма, однако указало, что не может вмешиваться в действия местного самоуправления. Монумент был вымыт добровольцами, однако на нем сохранились следы краски.

 
 
 
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