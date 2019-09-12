Памятник маршалу И.С. Коневу будет перенесен, на его месте появится монумент в честь освобождения Праги

12 сентября городской совет Праги-6 в ходе тайного голосования принял решение о переносе памятника советскому маршалу И.С. Коневу. На его месте будет установлен памятник героям-освободителям Праги в 1945 году, зам-главы администрации Праги-6 было поручено подготовить конкурс на его создание. Памятник Коневу найдут «новое достойное место», наиболее предпочтительным вариантом староста Праги-6 Ондржей Коларж назвал «музейную организацию».
Дискуссия о будущем памятника продлилась более трех с половиной часов. Ее сопровождали выступления сторонников сохранения памятника на прежнем месте.
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