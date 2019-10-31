Памятник Красной Армии в Остраве был очищен

Памятник Красной Армии в Остраве, который неизвестные облили красной краской и оставили надпись «Будапешт 1956», был очищен. Услуги специализированной компании из Праги обошлись городской казне в 82 тыс. крон (около 3 тыс. евро). Правоохранительные органы между тем продолжают поиск виновных. В свою очередь, администрация города заявила о намерении обеспечить более тщательный надзор за памятником и рассматривает возможность установки камер слежения.

Неизвестные облили памятник Красной армии в Остраве в ночь на 23 октября. Эти действия резко осудил мэр. Ответственность за акцию взяли на себя члены ультраправой организации «Национально-социальный фронт».