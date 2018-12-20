Палата депутатов утвердила бюджет на 2019 год

Палата депутатов приняла государственный бюджет на будущий год с дефицитом в 40 млрд крон (1,6 млрд евро). Бюджет был утвержден голосами парламентариев из движения ANO, Чешской социал-демократической партии и Коммунистической партии. Остальные депутаты проголосовали против.

Составители бюджета предполагают, что ВВП в 2019 году вырастет на 3,1 процента, средний уровень инфляции составит 2,3 процента. Безработица должна остаться на уровне 2,3 процента. Тем не менее, правительство в своей пояснительной записке отмечает, что темпы экономического развития могут снизиться в связи с некоторыми внешними рисками, включая тенденцию к введению барьеров в международной торговле и Брексит.

Оппозиционеры, тем не менее, раскритиковали принятый бюджет. В частности, гражданский демократ Ян Скопечек раскритиковал правительство за повышение налоговой нагрузки. Глава парламентской фракции ТОР 09 Мирослав Калоусек заявил, что в период экономического роста бюджет не должен быть дефицитным.