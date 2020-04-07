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Палата депутатов согласилась продлить ЧП в Чехии до конца апреля

Ирина Ручкина
07-04-2020 oбновлено
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Палата депутатов Чешской Республики одобрила продление Чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса до конца апреля. Данное решение было принято несмотря на то, что премьер ЧР Андрей Бабиш просил продлить ЧП до 11 мая. Однако оппозиции данный срок показался слишком долгим - представители компартии поддержали продление ЧП до конца апреля, представители партии ТОР 09 голосовали за срок в 14 дней. Заседание длилось пять с половиной часов.

Представители всех оппозиционных партий отметили, что правительство и Кризисный штаб должны представить ясный план действий на время ЧП, а также на период после его окончания. Острой критике со стороны оппозиции также подверглись «беспорядочная и импровизационная» политика и решения правительства и Кризисного штаба.

 
 
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