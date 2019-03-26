Палата депутатов решает вопрос, быть или не быть однополым бракам в Чехии

Быть или не быть однополым бракам в Чехии? Этот пункт во вторник вынесен на обсуждение Палаты депутатов. Согласно проекту закона о внесении изменений в Гражданский кодекс, официально зарегистрированные пары геев и лесбиянок должны пользоваться теми же законными правами, которые гарантированы состоявшим в браке мужчине и женщине. Под данное предложение поставило свою подпись 46 депутатов от шести партий.

В то же время, в той же нижней палате чешского парламента идет обсуждение поправки в Конституцию, авторы которой стремятся узаконить официальное определение брака как «исключительного союза мужчины и женщины», выполняющего ряд функций, в том числе репродуктивную. Данное предложение выдвигают 37 депутатов от шести партий.