Палата депутатов решает вопрос, быть или не быть однополым бракам в Чехии

Эва Туречкова
26-03-2019
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Быть или не быть однополым бракам в Чехии? Этот пункт во вторник вынесен на обсуждение Палаты депутатов. Согласно проекту закона о внесении изменений в Гражданский кодекс, официально зарегистрированные пары геев и лесбиянок должны пользоваться теми же законными правами, которые гарантированы состоявшим в браке мужчине и женщине. Под данное предложение поставило свою подпись 46 депутатов от шести партий.

В то же время, в той же нижней палате чешского парламента идет обсуждение поправки в Конституцию, авторы которой стремятся узаконить официальное определение брака как «исключительного союза мужчины и женщины», выполняющего ряд функций, в том числе репродуктивную. Данное предложение выдвигают 37 депутатов от шести партий.

 
 
 
 
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