Палата депутатов отождествляется с принципами, положившими начало демократической Чехословакии

Лорета Вашкова
26-10-2018
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Палата депутатов Парламента Чешской Республики отождествляется с принципами, на основе которых 28 октября 1918 года возникло независимое чехословацкое государство. Демократический характер государства Палата депутатов считает основным столпом современной Чешской Республики. Данный принцип закреплен в Декларации, принятой парламентариями по случаю 100-летия образования Чехословакии.

Народные избранники также полагают, что отмечаемый ныне юбилей может мотивировать к росту национальной гордости и стремлению войти в число самых развитых стран мира.

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