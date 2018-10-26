Палата депутатов отождествляется с принципами, положившими начало демократической Чехословакии

Палата депутатов Парламента Чешской Республики отождествляется с принципами, на основе которых 28 октября 1918 года возникло независимое чехословацкое государство. Демократический характер государства Палата депутатов считает основным столпом современной Чешской Республики. Данный принцип закреплен в Декларации, принятой парламентариями по случаю 100-летия образования Чехословакии.

Народные избранники также полагают, что отмечаемый ныне юбилей может мотивировать к росту национальной гордости и стремлению войти в число самых развитых стран мира.