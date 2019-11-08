Палата депутатов одобрила поправку к закону о доступе к цифровым услугам

Административное общение граждан Чехии с органами власти выйдет на электронный уровень. Соответствующий закон в пятницу одобрила Палата депутатов.

«Для нас особенно важно, чтобы системой eGovernment пользовалось как можно большее число граждан, чтобы люди могли решать административные вопросы, не выходя из дома. Для этого необходимо, чтобы те, кто будут получать новые удостоверения личности, дали согласие на подключение к онлайн системе eGovernment и на создание своего личного электронного профиля, своей ID-карты. В обратном они не получат доступа в онлайн систему», - заявил ранее представитель МВД Роман Врба.

Наряду с цифровыми формами сохранятся и бумажные документы, особенно из-за пенсионеров.