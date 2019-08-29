Палата депутатов обсудит предложение Сената о подаче конституционной жалобы против президента 26 сентября

Предложение Сената о подаче конституционной жалобы против президента Милоша Земана члены Палаты депутатов обсудят в четверг, 26 сентября. Такое решение было принято на заседании оргкомитета нижней палаты Парламента ЧР. Уже 6 сентября текст жалобы будет рассмотрен конституционно-правовым комитетом Палаты депутатов.

Верхняя палата парламента Чехии проголосовала за подачу конституционной жалобы против главы государства в конце июля. Авторы инициативы обвинили Земана в многочисленных нарушениях конституции. Согласно действующему законодательству, иск против президента, помимо трех пятых от общего количества сенаторов, в течение трех месяцев должны поддержать как минимум 120 членов Палаты депутатов.