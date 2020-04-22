Палата депутатов не разрешила врачам из третьих стран работать без экзаменов

Палата депутатов не сумела преодолеть вето Сената и не утвердила законопроект Министерства здравоохранения Чехии, которое предлагало разрешить работать в больницах страны врачам из стран, не входящих в Евросоюз без сдачи соответствующих экзаменов. Разрешение должно было действовать на период объявленного в стране чрезвычайного положения и в течение трех месяцев после его отмены.
За законопроект проголосовали 94 парламентария вместо 101 требуемого. Четыре депутата правящей коалиции воздержались от голосования, как и большинство депутатов от Компартии.
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