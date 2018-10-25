Палата депутатов назвала поездку Радека Вондрачека в Россию «соответствующей интересам страны»

Обсуждая визит спикера Радека Вондрачека в РФ, нижняя палата Парламента ЧР отказалась поддержать предложение депутата от партии ТОР 09 Хелены Лангшадловой, согласно которому государственные чиновники не должны ставить под сомнение целесообразность антироссийских санкций, принятых Европейским Союзом. Напротив, парламентарии проголосовали за резолюцию, в которой говорится о том, что поездка «соответствовала чешским интересам и внешнеполитической стратегии ЧР».

Радек Вондрачек, в свою очередь, заявил депутатам, что его визит в РФ сопровождается большим количеством слухов. График визита, на его взгляд, был сбалансированным.