Палата депутатов ЧР почтила память жертв Холокоста

Палата депутатов в пятницу почтила память жертв Холокоста. В ходе заседания Парламента ЧР было также принято постановление, в котором сформулировано официальное определение того, что следует считать проявлением антисемитизма. Международный день памяти жертв Холокоста, отмечаемый 27 января, приходится на воскресенье.

«Антисемитизм – особое, ненавистное восприятие евреев. Словесные и физические проявления антисемитизма направлены против лиц как еврейской, так и нееврейской национальности, далее против их имущества, институций и мест, отведенных еврейскими общинами для молитвы», - говорится в постановлении Парламента ЧР.

Ранее дали официальное определение антисемитизму законодательные собрания Израиля, Великобритании, Австрии, Румынии, Германии, Болгарии, Литвы, Словакии, Македонии, Молдовы и Нидерландов.