Падение ВВП Чехии в 2020 году может составить 11 процентов

Согласно оценкам аналитиков, ВВП Чехии по итогам 2020 года из-за последствий распространения коронавируса может снизиться на 11 процентов. В то же время, они отмечают, что точно оценить масштаб бедствия сегодня невозможно в связи с непредсказуемостью дальнейшего развития событий в стране и за рубежом. В следующем году специалисты ожидают значительный «отскок», который, по некоторым оценкам, может составить до девяти процентов, хотя возвращения к докризисному уровню не стоит ожидать ранее 2022 года.

Согласно апрельскому прогнозу, Министерство финансов ЧР ожидает, что ВВП страны упадет на 5,6 процентов. По данным Международного валютного фонда, этот показатель составит 6,5 процента. В прошлом году чешская экономика выросла на 2,5 процента.