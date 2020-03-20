Пациент с COVID-19, находящийся в критическом состоянии, получит экспериментальный препарат из США

Для лечения пациента, который после заражения коронавирусом помещен во Всеобщую факультетскую больницу в Праге и находится в критическом состоянии, будет использован экспериментальный препарат Remdesivir. Американская компания Gilead, которая его выпускает, включила его в свою программу по тестированию препарата и уже отправила лекарство в Чехию.
Министерство здравоохранения временно разрешило использование медикамента, испытания которого еще не завершены. Ранее премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что лекарство будет доставлено в Чехию правительственным спецбортом.
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