П. Белобрадек: Христианские демократы должны предложить альтернативу гражданам, недовольным вектором развития страны

Председатель партии христианских демократов (KDU-ČSL) Павел Белобрадек в ходе состоявшейся в Праге партийной конференции подчеркнул, что помимо конкретных вопросов, партия должна дать надежду гражданам, которым не нравится вектор развития, которым движется Чешская Республика, например, тем, кому не нравится, что правительство опирается на голоса компартии. Политик также указал, что его партия «не будет приспосабливаться в зависимости от маркетинговых исследований, а настаивать на своих ценностях, из которых исходит в своей программе и предлагаемых политических решениях.

Павел Белобрадек также заявил, что не изменила своих условий по вхождению в правительство, которые несовместимы с позицией ANO и президента Милоша Земана. Он также подверг критике социал-демократов и другие партии, допустившие поддержку коммунистов при голосовании за коалиционное правительство. Конференция христианских демократов прошла в преддверии октябрьских коммунальных выборов.