Ожидаются ливневые дожди и грозы

Антон Каймаков
23-08-2019
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Чешский гидрометеорологический центр предупреждает об опасности ливневых дождей и гроз, ожидающихся в грядущие выходные. В субботу ухудшение погоды ожидается в южной части Чехии, а предупреждение на воскресенье и понедельник уже касается также севера страны. Ливни могут привести к затоплению подвалов домов. Ожидается подъем воды в небольших реках. При передвижении по дорогам на автотранспорте водителям в ненастную погоду рекомендовано снизить скорость своего транспортного средства.

 
 
 
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