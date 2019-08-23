Ожидаются ливневые дожди и грозы

Чешский гидрометеорологический центр предупреждает об опасности ливневых дождей и гроз, ожидающихся в грядущие выходные. В субботу ухудшение погоды ожидается в южной части Чехии, а предупреждение на воскресенье и понедельник уже касается также севера страны. Ливни могут привести к затоплению подвалов домов. Ожидается подъем воды в небольших реках. При передвижении по дорогам на автотранспорте водителям в ненастную погоду рекомендовано снизить скорость своего транспортного средства.