Охрана чешской больницы прострелила ногу 71-летнему пациенту, напавшему на персонал

В г. Сланы (район Кладно) 71-летний пациент в ночь на 16 января напал на персонал, после чего охранник прострелил ему ногу. По данным полиции, у пожилого человека был нож, что представляло опасность для жизни охранника. Против пациента выдвинуты подозрения в покушении на причинение вреда здоровью других людей, сообщает пресс-секретарь местной полиции.

71-летнй мужчина был госпитализирован, а ночью начал наносить себе увечья, в чем ему медперсонал пытался помешать. Однако даже четверым сотрудникам сделать этого не удалось, после чего была вызвана охрана, на которую он набросился с ножом. В данный момент пациент остается в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.

В декабре 2019 г. 42-летний мужчина открыл огонь из автоматического оружия в больнице Остравы, в результате чего погибло семь человек. Нападавший совершил самоубийство.