Отсутствие контроля эффективности пособий на жилье

Высшее контрольное управление критикует государственные структуры за недостаточный надзор над средствами, выплачиваемыми населению в качестве пособий на жилье. За 20 лет из бюджета Чешской Республики нуждающимся гражданам в качестве финансовой помощи на оплату жилищной аренды было перечислено 232 миллиарда крон (почти 9 миллиардов евро), однако, анализа эффективности вложений не проводилось.

Контрольное управление, например, выяснило, что государство не проверяет, кто же конкретно пользуется дотируемыми из бюджета социальными квартирами, которых в Чехии насчитывается более 22 тысяч. Также обращается внимание на отсутствие в стране Закона «О социальном жилье».