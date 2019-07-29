Отставка министра культуры

Президент Чехии Милош Земан по истечении двух месяцев удовлетворил просьбу премьера страны и отправил в отставку министра культуры Антонина Станека. Глава ведомства покинет свой пост в конце июля. Андрей Бабиш стал первым председателем правительства, который столь длительный срок дожидался от руководителя государства удовлетворения своей просьбы об отставке члена своего кабинета.

Как сообщил пресс-секретарь Милоша Земана, президент поблагодарил Антонина Станека за осуществленную работу. В первую очередь речь идет о выявлении злоупотреблений финансовыми средствами в Министерстве культуры. Как заявлено, глава страны ожидает проведения тщательного расследования в связи с двумя уголовными жалобами, поданными министром Станеком.