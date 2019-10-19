Открывается музей чехословацких летчиков, воевавших во Вторую мировую войну в составе ВВС Великобритании

В Иванчице под Брно создан музей RAF им. Эмиля Бочека, рассказывающий о чехословацких летчиках, воевавших во время Второй мировой войны в составе Королевских ВВС в Великобритании. 17 октября в церемонии презентации нового музея принял участие последний из живущих пилот RAF – 96-летний Эмиль Бочек, который для этого ненадолго покинул больницу, в которой из-за проблем с сердцем.

Создателем музея выступил Ян Дашовский, который, помимо музея, открыл RAF House, винотеку и зал собраний. В экспозиции музея представлены предметы из коллекции Эмиля Бочека, в том числе штурвал истребителя «Спитфайр», на котором летал пилот. Для посетителей музей начнет работать 1 ноября; вход бесплатный.

В годы Второй мировой войны в Королевских ВВС воевало 2500 чехословацких летчиков, которые сбили 365 самолетов противника. 531 чехословацкий пилот погиб.