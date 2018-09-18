Открылась осенняя сессия «Детского университета»

В пражском Карловом университете открылась осенняя сессия так называемого «Детского университета». За вузовские парты сели 200 учащихся средних школ, которые будут раз в неделю посещать лекции на свой выбор.

Цель данного мероприятия – дать подросткам возможность попробовать себя в роли студента вуза, познакомиться с новыми интересными для них темами. В мероприятии, которое проходит уже четвертый год, принимают участие все 17 факультетов.

Как говорит проректор Милена Карличкова, в привлечении талантливых и любознательных студентов заинтересован и сам университет.