Открылась осенняя сессия «Детского университета»

Эва Туречкова
18-09-2018
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В пражском Карловом университете открылась осенняя сессия так называемого «Детского университета». За вузовские парты сели 200 учащихся средних школ, которые будут раз в неделю посещать лекции на свой выбор.

Цель данного мероприятия – дать подросткам возможность попробовать себя в роли студента вуза, познакомиться с новыми интересными для них темами. В мероприятии, которое проходит уже четвертый год, принимают участие все 17 факультетов.

Как говорит проректор Милена Карличкова, в привлечении талантливых и любознательных студентов заинтересован и сам университет.

 
 
 
 
 
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