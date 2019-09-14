Отели и рестораны ЧР приветствуют изменения в налоговом законодательстве и новые правила в электронной системе учета выручки

Ассоциация отелей и ресторанов Чехии (AHR ČR) приветствует одобрение новеллы Закона об электронной системе учета выручки (EET) и изменения в отношении НДС. По мнению президента ассоциации Вацлава Старека, "Чехия сделала встречный шаг в поддержке сферы развития гостиничных услуг в виде снижения налогового бремени".

Поправка, помимо прочего, позволит мелким предпринимателям, объем поступлений которых наличными не превышает 600000 крон (23,5 тыс. евро), вести учет доходов в режиме оффлайн путем предоставления бумажного чека.

Первоначально правительство предлагало ввести лимит в размере 200 тысяч крон, однако депутаты подняли расчетную планку, что приветствовала также Экономическая палата Чешской Республики.