Отделение ЧСДП Устецкого края призвало председателя партии Яна Гамачека покинуть свой пост

Катерина Айзпурвит
20-08-2019
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Отделение социал-демократической партии в городе Усти-над-Лабе призвало председателя ЧСДП Яна Гамачека покинуть свой пост. В качестве основного довода инициаторы обращения называют «провальный проект» участия ЧСДП в коалиционном правительстве, возглавляемом премьером Андреем Бабишем, прежде всего, неудачу с выдвижением Михала Шмарды на пост министра культуры.

Ян Гамачек в интервью «Чешскому Радио» сообщил, что не удивлен заявлением устецкой партийной организации, которая неоднократно выступала с критикой центрального руководства. По словам политика, он не планирует покидать свой пост.

 
 
 
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