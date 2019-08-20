Отделение ЧСДП Устецкого края призвало председателя партии Яна Гамачека покинуть свой пост

Отделение социал-демократической партии в городе Усти-над-Лабе призвало председателя ЧСДП Яна Гамачека покинуть свой пост. В качестве основного довода инициаторы обращения называют «провальный проект» участия ЧСДП в коалиционном правительстве, возглавляемом премьером Андреем Бабишем, прежде всего, неудачу с выдвижением Михала Шмарды на пост министра культуры.

Ян Гамачек в интервью «Чешскому Радио» сообщил, что не удивлен заявлением устецкой партийной организации, которая неоднократно выступала с критикой центрального руководства. По словам политика, он не планирует покидать свой пост.