От синдрома эмоционального выгорания страдает 20% чешских граждан

Антон Каймаков
11-12-2018
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Каждый пятый чешский гражданин, по утверждению специалистов Психиатрической клиники 1-го медицинского факультета Карлова университета и пражской Всеобщей факультетской больницы, страдает синдромом эмоционального выгорания. Специализированные исследования на данную тему осуществляются с 2015 года. Синдром выгорания появляется в результате стрессовых ситуаций, действующих на человеческий организм длительное время. Результатом является постоянная усталость и потеря смысла выполняемой человеком работы. В наибольшей опасности с точки зрения возникновения синдрома эмоционального выгорания находятся менеджеры, врачи, учителя, полицейские и судьи.

 
 
 
 
 
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