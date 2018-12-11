От синдрома эмоционального выгорания страдает 20% чешских граждан

Каждый пятый чешский гражданин, по утверждению специалистов Психиатрической клиники 1-го медицинского факультета Карлова университета и пражской Всеобщей факультетской больницы, страдает синдромом эмоционального выгорания. Специализированные исследования на данную тему осуществляются с 2015 года. Синдром выгорания появляется в результате стрессовых ситуаций, действующих на человеческий организм длительное время. Результатом является постоянная усталость и потеря смысла выполняемой человеком работы. В наибольшей опасности с точки зрения возникновения синдрома эмоционального выгорания находятся менеджеры, врачи, учителя, полицейские и судьи.