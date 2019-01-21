От маклеров по недвижимости могут потребовать наличие специального образования

Катерина Айзпурвит
21-01-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Очень скоро маклерам по недвижимости, возможно, потребуется для работы иметь вузовское или другое специальное образование. Правительство одобрило проект поправки к закону, которая изменит статус лицензии на занятие посредническими услугами в области недвижимости со «свободной» на «требующую специальной квалификации». Риэлтерские агентства, хотя и с оговорками, приветствуют данное нововведение.

Согласно проекту закона, маклер должен будет иметь диплом о высшем образовании в области юриспруденции, экономики, финансов, маркетинга или строительства. Другая возможность – наличие высшего специального или среднего образования и трехлетнего опыта работы.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 