От инсульта в Чехии ежегодно погибают 8 тысяч человек

В Чехии от инсульта ежегодно погибают более восьми тысяч человек. Такие данные были обнародованы Институтом статистических данных в области здравоохранения в понедельник, во всемирный день борьбы с инсультом. Уменьшить риск острого нарушения кровоснабжения головного мозга можно, ведя здоровый образ жизни.

Тем не менее, от инсульта не застрахован никто, и исход опасного поражения мозга в первую очередь зависит от скорости предоставления больному квалифицированной медицинской помощи, предупреждает главврач неврологической клиники больницы Мотол Алеш Томек.

По опыту Томека, чехи склонны недооценивать первые признаки инсульта. Если предоставить больному профессиональную помощь в течение первого часа, то шанс на полное выздоровление превышает 50 процентов, говорит невролог.