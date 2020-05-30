Архив передач

От covid-19 в Чехии вылечилось 6 502 пациента

Антон Каймаков
30-05-2020
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По данным Минздрава Чехии, опубликованным утром 30 мая, covid-19 актуально в стране болеет 2 379 человек, госпитализировано 134 человека, скончалось 319 граждан. Последний летальный исход, связанный с заражением коронавирусом, зарегистрирован в Чехии 28 мая. Всего в стране было инфицировано 9 200 человек, вылечилось 6502 пациента,

В пятницу, 29 мая, было осуществлено 5 485 тестирований на коронавирус, выявлено 56 новых случаев, что является самым большим дневным показателем с прошлого воскресенья.

 
 
 
 
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