От Covid-19 в Чехии вылечились уже 70 процентов пациентов

Семьдесят процентов чехов, заразившихся с начала пандемии коронавируса этой инфекцией, уже вылечились, сообщает Минздрав Чехии.

По данным на утро пятницы, общее количество заболевших составляет 9143 человека, 319 пациентов с диагнозоам Covid-19 скончались. В настоящее время в стране от коронавируса лечатся 2360 человек. Количество госпитализаций уменьшилось до 140.

Напомним, что наибольшая доля заразившихся зафиксирована в Праге. В чешской столице на сто тысяч населения приходится 160 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Последняя крупнейшая вспышка коронавируса выявлена в Северной Моравии, на шахте «Дарков».